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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Tercer Lugar

Saka anotó el gol 300 del Mundial 2026 y puso el 3-0 de Inglaterra sobre Francia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "Three Lions" pegaron fuerte en el primer tiempo ante los galos.

Saka anotó el gol 300 del Mundial 2026 y puso el 3-0 de Inglaterra sobre Francia
 EFE
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La selección de Inglaterra dio un nuevo castigo a Francia con el 3-0 transitorio en el primer tiempo del duelo por el tercer puesto del Mundial 2026, gracias a la aparición de Buyako Saka.

El puntero derecho anotó a los 37', luego de una serie de rebotes producto del desesperado achique del portero galo Mike Maignan.

La conquista de Saka también marcó un hito en la presente Copa del Mundo, al ser la anotación número 300 del certamen que vive su recta final en Norteamérica.

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