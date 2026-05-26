U. de Concepción y Cobresal serán representados en el Mundial por Waterman y Yanis

Panamá oficializó su convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la lista entregada por el técnico Thomas Christiansen tiene un guiño directo al fútbol chileno: El volante César Yanis, jugador de Cobresal, y el delantero Cecilio Waterman, de Universidad de Concepción, fueron incluidos para disputar la cita planetaria.

La nómina publicada por la selección panameña contempla tres porteros, diez defensores, nueve volantes y cuatro delanteros. En ese grupo aparecen nombres de amplia trayectoria como Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, José Luis Rodríguez, Ismael Díaz, José Fajardo y Waterman, además de Yanis, quien vive un momento especial con su llamado mundialista.

Cobresal celebró la convocatoria de su jugador a través de redes sociales y escribió: "El Mundial 2026 conocerá la fuerza y el temple", junto con destacar que el panameño César Yanis fue citado oficialmente por su selección para disputar el torneo.

Para Yanis, la citación representa un salto importante en su carrera, ya que llegará al Mundial como futbolista activo del club de El Salvador. En el caso de Waterman, se confirmó su presencia en el equipo centroamericano, que defiende hace varios años.

Panamá afrontará su segunda participación mundialista tras su estreno en Rusia 2018. El equipo de Christiansen quedó ubicado en el Grupo L, donde enfrentará a Inglaterra, Croacia y Ghana, rivales de alta exigencia para intentar avanzar de ronda.

¿Cuándo debuta Panamá en el Mundial 2026?

El debut de Panamá será el 17 de junio de 2026 ante Ghana en el Toronto Stadium. Luego, el seleccionado canalero enfrentará a Croacia el 23 de junio, también en Toronto, y cerrará la fase grupal el 27 de junio contra Inglaterra en el New York New Jersey Stadium.