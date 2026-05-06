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Tópicos: Deportes | Mundial 2026

Ultimátum de México a sus jugadores: Se presentan a la convocatoria o dicen adiós al Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La Federación Nacional fijó un plazo perentorio para los primeros 12 deportistas elegidos, quienes deben reportarse este miércoles pese a tener compromisos con sus respectivos clubes.

Surgen cuestionamientos por la preparación con un grupo reducido, mientras que la mayoría de los talentos principales, que militan en ligas foráneas, se encuentran ausentes.

Ultimátum de México a sus jugadores: Se presentan a la convocatoria o dicen adiós al Mundial
 Selección Nacional de México/Instagram

La advertencia implica una marcha atrás en supuestos permisos otorgados por el seleccionador a figuras como Alexis Vega y Jesús Gallardo.

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La Federación Mexicana de Fútbol lanzó este miércoles un ultimátum a los primeros 12 jugadores convocados para la Copa Mundial, con la amenaza de bajarlos de la selección si no se presentan a entrenar este miércoles ante de las 20:00 horas.

"Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo", anunció este miércoles la Federación.

El aviso significa una marcha atrás a un permiso que, según los medios locales, el seleccionador Javier Aguirre le había dado al delantero Alexis Vega y al defensa Jesús Gallardo para que alinearan esta noche con Toluca contra Los Angeles FC, en la semifinal de la Copa de campeones de la Concacaf.

Vega y Gallardo suspendieron sus vacaciones para entrenarse ayer con Toluca, lo cual despertó la polémica porque los equipos que juegan los cuartos de finales del torneo Clausura, reclamaron su derecho de también contar con los seleccionados.

La decisión de Aguirre de convocar a una docena de figuras para comenzar la parte final de la preparación ha causado polémica porque la mayoría de los titulares en la Copa del Mundo serán los involucrados en ligas extranjeras y esos no estarán.

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Previo a su debut en el gran evento contra Sudáfrica el 11 de junio, el combinado Tricolor tiene programada una serie de encuentros de fogueo internacional ante escuadras como Ghana, Australia y Serbia. (FOTO: Selección Nacional de México)

Cuestionamientos por la medida

¿Qué trabajo beneficioso para la selección puede hacer el estratega si sus mejores jugadores estarán ausentes?, es la pregunta en el medio del fútbol mexicano, en el que varias voces defienden que a los 12 elegidos para jugar la Copa Mundial, les hubiera beneficiado más jugar con sus equipos la etapa decisiva del torneo Clausura.

En su convocatoria, divulgada la semana pasada, Aguirre excluyó a jugadores en buena forma deportiva, como el delantero Diego Laínez, de Tigres, y el centrocampista Marcel Ruiz, de Toluca, éste último de regreso de una lesión de rodilla.

Se supone que si bien los 12 llamados ya están en el equipo del Mundial, Aguirre podría convocar a última hora a otras figuras de la Liga Mx, en lo cual radican las esperanzas de Laínez y Ruiz de jugar el Mundial.

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Surgen cuestionamientos sobre la efectividad de los trabajos de preparación con un grupo reducido. (FOTO: Selección Nacional de México)

Los primeros jugadores en sumarse a la convocatoria

A partir de hoy, Aguirre empezará a trabajar con los guardametas Raúl Rangel, del Guadalajara; y Carlos Acevedo, del Santos Laguna, los defensores Gallardo (Toluca) e Israel Reyes (América) y los centrocampistas Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Guadalajara), Brian Gutiérrez (Guadalajara) y Gilberto Mora (Tijuana).

Además, se entrenarán desde este miércoles, los delanteros Roberto Alvarado (Guadalajara), Armando González (Guadalajara), Alexis Vega (Toluca) y Guillermo Martínez (Pumas UNAM).

México enfrentará en amistosos a Ghana, el 22 de mayo; Australia, el 20; y Serbia, el 4 de junio, una semana antes de debutar ante Sudáfrica, el 11 en la inauguración del Mundial. Después el tri, enfrentará a Corea, el 18 y a la República Checa, el 24.

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