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Tópicos: Deportes | Mundial 2026

Un "chileno" al Mundial: Ricardo Rodríguez apareció en la lista final de Suiza

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El lateral de Betis es el segundo jugador con más partidos en la historia del combinado helvético.

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El suizo de origen chileno Ricardo Rodríguez disputará su cuarta Copa del Mundo luego de aparecer en la lista final de la selección helvética de cara al Mundial de 2026, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá desde el próximo 11 de junio.

Murat Yakin, técnico del combinado centro europeo, ofreció este miércoles una convocatoria con mucha experiencia, con 18 jugadores que ya han participado en grandes torneos internacionales y 17 que ya estuvieron en el pasado Mundial 2022, disputado en Catar.

Ricardo Rodríguez, de madre chilena y segundo jugador con más partidos con la camiseta suiza, y Granit Xhaka disputarán su cuarta fase final mundialista, con lo que igualarán el récord de Xherdan Shaqiri y Valon Behrami, mientras que para Manuel Akanji, Breel Embolo, Nico Elvedi, Remo Freuler y Denis Zakaria será su tercera participación tras estar en 2018 y 2022.

Suiza jugará en el grupo B del Mundial. Se estrenará el 13 de junio contra Catar en San Francisco, se medirá a Bosnia y Herzegtovina el 18 en Los Ángeles y a Canadá el 24 en Vancouver.

La lista de Suiza

Arqueros

  • Marvin Keller (Young Boys)
  • Gregor Kobel (Borussia Dortmund/GER)
  • Yvon Mvogo (Lorient/FRA)

Defensas

  • Manuel Akanji (Inter Milan/ITA)
  • Aurele Amenda (Eintracht Fráncfort/GER)
  • Eray Comert (Valencia/ESP)
  • Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach/GER)
  • Luca Jaquez (Stuttgart/GER)
  • Miro Muheim (Hamburgo/GER)
  • Ricardo Rodríguez (Betis/ESP)
  • Silvan Widmer (Mainz/GER)

Medios / Delanteros

  • Michel Aebischer (Pisa/ITA)
  • Zeki Amdouni (Burnley/ENG)
  • Breel Embolo (Stade Rennes/FRA)
  • Christian Fassnacht (Young Boys)
  • Remo Freuler (Bolonia/ITA)
  • Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf/GER)
  • Ardon Jashari (Milan/ITA)
  • Johan Manzambi (Friburgo/GER)
  • Dan Ndoye (Nottingham/ENG)
  • Noah Okafor (Leeds/ENG)
  • Fabian Rieder (Augsburgo/GER)
  • Djibril Sow
  • Ruben Vargas (Sevilla/ESP)
  • Granit Xhaka (Sunderland/ENG)
  • Denis Zakaria (Mónaco/FRA)

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