A 20 años del polémico cabezazo de Zidane a Materazzi en la final de Alemania 2006

Un día como hoy hace 20 años, el Estadio Olímpico de Berlín se convirtió en el escenario de la final de la Copa del Mundo entre Italia y Francia en un encuentro que comenzó favorable para la escuadra gala gracias a un penal ejecutado por Zinedine Zidane, pero el defensor italiano Marco Materazzi no tardó en igualar el marcador que se mantuvo hasta el final del tiempo reglamentario.

Aquel compromiso no era un partido cualquiera, especialmente para "Zizou". Meses antes, el mediocampista francés había anunciado oficialmente su retiro del fútbol profesional, confirmando que colgaría los botines definitivamente tras disputar la cita mundialista.

Sin embargo, la despedida quedó empañada por lo ocurrido en el tiempo suplementario. Tras una jugada en el área italiana, Materazzi sujetó a Zidane de la camiseta, lo que desencadenó un intercambio de palabras entre ambos jugadores. Segundos después, tras escuchar la réplica del defensor, el capitán francés reaccionó de forma imprevista e impactó con su cabeza directamente en el pecho de su rival.

El golpe dejó a Materazzi tendido en el césped, pero durante unos instantes la acción pasó inadvertida para el cuerpo arbitral encabezado por el argentino Horacio Elizondo, quienes seguían el desarrollo del juego en el otro sector del campo de juego.

Finalmente, tras la advertencia del cuarto árbitro, Elizondo mostró la tarjeta roja directa a Zidane, decretando el fin de la trayectoria del "10" en los campos de juego y marcando un hito que, dos décadas después, sigue siendo uno de los momentos más analizados y recordados en la historia del deporte global.