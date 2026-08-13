Bárbara Hernández es la segunda mujer en conquistar la Doble Triple Corona de aguas abiertas

La nadadora chilena Bárbara Hernández, conocida como "La Sirena de Hielo", hizo historia al completar el doble cruce del Canal de Santa Catalina, en California, y convertirse en la segunda mujer y cuarta persona en conseguir la Doble Triple Corona de Natación en Aguas Abiertas. La deportista recorrió 65 kilómetros entre la costa californiana y la Isla Santa Catalina, ida y vuelta, en 23h42'13'' de nado continuo.

Hernández completó el primer tramo en 11h51'04'' y, después de permanecer menos de cinco minutos en tierra, inició inmediatamente el regreso, que terminó en 11h51'09''.

"Aún no me la puedo creer. Este es un sueño que dedico especialmente a todas las mujeres que se están atreviendo a ir al mar y a darse una oportunidad en aquello que realmente aman hacer", expresó.

La Doble Triple Corona exige completar en dos oportunidades las tres travesías emblemáticas de la natación de aguas abiertas: La vuelta a la isla de Manhattan, el Canal de la Mancha y el Canal de Santa Catalina. Hernández ya había realizado el doble recorrido de Manhattan en 2021 y el doble cruce del Canal de la Mancha en julio de 2025. Con su actuación en California se unió a Curtney Moates, Steve Stievenart y Jason Betley entre las únicas personas que han completado el desafío.

Una travesía marcada por el viento, una lesión y la presencia de tiburones

La chilena afrontó el desafío pese a una lesión en sus rodillas y debió enfrentar vientos de hasta ocho nudos, oleaje y una temperatura del agua cercana a los 23,3 grados Celsius, elevada para una especialista acostumbrada a escenarios polares. Hernández relató además que durante la travesía uno de los tiburones presentes en la zona se acercó a "saludarla" en tres oportunidades.

"Este es un nado duro, sin corrientes a favor y con mucho viento; sabíamos que las primeras 12 horas eran casi el calentamiento para estar dispuestas a devolvernos nadando inmediatamente. A eso se sumaba la preocupación por la lesión en las rodillas y la temperatura del agua demasiado cálida para mí, pero el trabajo del equipo y el plan nutricional funcionaron increíble", explicó.

La deportista contó con el apoyo de un equipo encabezado por su esposo y jefe de equipo, Jorge Villalobos, además de la kinesióloga Pía Flores, Sol Ortiz y Constanza Morandi, junto con el equipo de soporte en kayak y los observadores oficiales de la Catalina Channel Swimming Federation. La conquista significó además una revancha para Hernández después de un intento realizado en 2024 y se suma a otro reconocimiento conseguido este año: Su ingreso al Marathon Swimming Hall of Fame.