Bárbara Hernández fue galardonada en Inglaterra por su doble cruce del Canal de la Mancha

Un nuevo hito internacional sumó Bárbara Hernández al ser premiada con el Alison Streeter MBE Award, reconocimiento entregado por la Channel Swimming & Piloting Federation a la nadadora que realiza el cruce ida y vuelta más rápido del año en el Canal de la Mancha.

Este premio distingue la histórica travesía que la "Sirena de Hielo" completó en julio de 2025, cuando logró el doble cruce del Canal de la Mancha en 27 horas y 18 minutos, transformándose en la primera chilena y sudamericana en completar este desafío extremo.

El Alison Streeter Award honra a la legendaria nadadora británica Alison Streeter, conocida como la "Queen of the Channel", quien realizó 43 cruces del Canal. Se trata de un reconocimiento selectivo dentro de la natación de aguas abiertas, históricamente dominado por nadadores de Europa y el mundo anglosajón.

En ese contexto, el reconocimiento a Hernández marca un precedente: es la primera latinoamericana en recibir este galardón, posicionando a Chile y a la región en uno de los circuitos más exigentes del mundo.

"Este reconocimiento es muy significativo, no solo a nivel personal, sino también para Chile y Latinoamérica. Históricamente, estos premios han sido dominados por nadadores de Europa y el hemisferio norte, por lo que recibirlo como chilena marca un precedente importante. Es una señal de que desde nuestra región también podemos competir al más alto nivel en escenarios tan exigentes como el Canal de la Mancha. Más que un logro individual, es un paso para abrir camino a otros deportistas latinoamericanos", expresó Hernández.

La hazaña que hoy es reconocida comenzó el 29 de julio de 2025, cuando la nadadora se lanzó al agua desde Dover, Inglaterra, para completar el recorrido hasta Francia y regresar al punto de inicio, cubriendo cerca de 100 kilómetros en condiciones extremas, con bajas temperaturas, corrientes adversas y largas horas de nado continuo.