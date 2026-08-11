Bárbara Hernández y el "Tiburón" Contreras inauguran el Salón de la Fama de Maratón de Natación en Chile

La organización Chilean Open Water Swimming (COWS) lanzó oficialmente en nuestro país el Salón de la Fama de Maratones de Natación Chilena (CMSHOF), un hito que establece el primer reconocimiento formal para quienes han llevado las aguas abiertas al límite.

En su edición inaugural, la instancia incorporó como "Nadadores de Honor" a la destacada deportista Bárbara Hernández y, de manera póstuma, al legendario Víctor "Tiburón" Contreras, premiando sus trayectorias bajo estándares internacionales: sin asistencia y sin traje de neopreno.

Inspirado en el Salón de la Fama Internacional (IMSHOF), el cofundador de COWS, Francisco Aguirre, explicó que la iniciativa busca "dar visibilidad a la historia de la natación en aguas abiertas en Chile y reconocer a quienes han llevado este deporte a competir dentro y fuera del país, inspirando a nuevas generaciones".

El homenaje póstumo al "Tiburón" Contreras (1945-2018), pionero sudamericano que cruzó el Estrecho de Magallanes, el Canal de la Mancha y el Estrecho de Gibraltar, fue recibido por su hijo, Víctor Contreras.

Por su parte, Bárbara Hernández —primera persona sudamericana en completar los Oceans Seven y poseedora de dos Récords Guinness— valoró la distinción: "Me llena de orgullo ser parte de una generación que está ayudando a visibilizar la natación en aguas abiertas y, especialmente, el rol de las mujeres en este deporte".