Republicanos y la Casen: "No es suficiente que la pobreza se supere estadísticamente"

El diputado del Partido Republicano Agustín Romero negó en El Primer Café que el Presidente José Antonio Kast haya tenido intención de restar validez o credibilidad a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen); cuestión que generó debate e interpretaciones diversas desde la pasada jornada.

"Yo he conversado este tema en alguna oportunidad con el Presidente, entonces lo entendí claramente como que, para muchos de nosotros, no es suficiente que la pobreza se supere estadísticamente", explicó Romero.

"A nosotros nos gustaría que la pobreza se supere como se vino superando durante los años 90: a través de crecimiento económico, empleo, mejora en los ingresos; porque aplicando subsidios o transferencias directas a la población puede que, estadísticamente, superes un umbral, pero hay un minuto en que la plata se acaba si no tienes una economía que pueda garantizar esos beneficios en el largo plazo", agregó.

"La (eventual) duda en cuanto a la metodología, a la cifra, que (el resultado de baja de la pobreza) sea falso, no es así. (...) Lo que pasa es que si a los ingresos le sumamos transferencia directa y subsidio, y eso significa que se supera la pobreza; bien, estadísticamente podemos hacer el check. El problema es si eso es sostenible en el largo plazo, y ahí está el desafío que yo creo que nosotros tenemos que abordar: cómo hacemos que las personas superen la pobreza a través del empleo, a través de mejores ingresos, a través del emprendimiento que quieran hacer. Ése es el tema de fondo, más allá de escandalizarse porque '¡oh!, (Kast) invalida el sistema'", remató Romero.

"No es así, esto no se va a terminar, todo lo contrario, la Casen se va

a seguir utilizando. El Ministerio de Desarrollo Social está full comprometido

con llevar adelante estas mediciones", concluyó el diputado oficialista.

PDG: El Estado tiene que suplir, pero no puede ser permanente

La presidenta del Partido de la Gente, Denisse Catalán, observó que "aquí hay dos temas" y discutir sólo de los subsidios puede "banalizar la discusión".

"Yo creo que el Estado está para dar herramientas, oportunidades y para poder implementar éstas. Y aquí es donde yo soy sumamente crítica con el Gobierno, porque faltan políticas públicas. No puede ser todo proyecto de ley. Aquí faltan políticas públicas (...) falta un trabajo articulado, una visión estratégica, pero sobre todo que la mirada esté en el crecimiento de las personas", dijo Catalán en El Primer Café.

A juicio de la dirigente, "el Estado tiene que acompañar, tiene que dar las herramientas necesarias y también suplir cuando el individuo por sí solo no puede. Pero eso no puede ser permanente en el tiempo, porque si no, estamos tapando el sol con un dedo y no estaríamos viendo la realidad".

"El Estado tiene que brindar las herramientas para que el día de mañana el individuo por sí solo superar los niveles de pobreza", reflexionó la timonel PDG.