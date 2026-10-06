COCh explicó por qué Chile no figura entre candidatos a los Juegos Olímpicos de 2036

El Comité Olímpico de Chile (COCh) aseguró que el país mantiene su intención de organizar unos Juegos Olímpicos en el futuro, aunque decidió priorizar en el corto plazo la candidatura de Santiago para recibir los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030.

La aclaración se conoció después de que el Comité Olímpico Internacional (COI) informó que Alemania, Hungría, India, Catar, Corea del Sur, Sudáfrica y Turquía son los siete países interesados en organizar los JJ.OO. de 2036, sin la presencia de Chile entre los aspirantes.

El COI mantiene actualmente un diálogo con esos siete comités olímpicos nacionales y tiene contemplado realizar las evaluaciones de viabilidad en marzo de 2027, mientras que la elección de la sede está programada para mediados de 2029.

Ante este escenario, el COCh explicó que el proceso de elección para 2036 se cruzó con la candidatura de Santiago para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030.

"Nuestro país sigue participando del proceso de postulación para albergar unos Juegos Olímpicos en el futuro. La situación puntual que ocurre con la elección de la sede del año 2036 es que se ha traslapado con el proceso de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030, donde Santiago es una de las tres ciudades finalistas", indicó el organismo.

El Comité Olímpico señaló que la cercanía de la cita juvenil y la experiencia que puede entregar su organización llevaron a establecerla como el principal objetivo de corto plazo.

"Esta dualidad nos ha llevado a priorizar los Juegos de la Juventud en el corto plazo, considerando su mayor cercanía en el calendario y el posible aprendizaje que ese evento puede significar para la postulación de los Juegos Olímpicos de verano", sostuvo.

El COCh agregó que esta decisión fue conversada previamente con el Comité Olímpico Internacional.

"Esto es algo que conversamos directamente con el Comité Olímpico Internacional hace algunas semanas, quienes comprendieron y compartieron esa reflexión", cerró.