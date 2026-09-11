El COCH presentó carta de interés de Región del Biobío para organizar los Odesur 2030

Miguel Angel Mujica, presidente del Comité Olímpico de Chile (COCH), entregó formalmente al Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Sudamericana una carta de interés de la Región del Biobío para organizar la edición 2030 de los Juegos Sudamericanos (Odesur).

La carta fue firmada por el gobernador regional del Biobío, Sergio Giacaman, y entregada por Mujica durante la reunión previa al inicio de los Odesur 2026 que comenzarán este sábado en Santa Fe.

"Agradecemos el interés del Gobernador Giacaman por llevar a su región un evento tan importante como los Juegos Suramericanos. Para un país como Chile siempre será una gran noticia el albergar un megaevento, pero si este se realiza fuera de Santiago tiene un beneficio extra: el de la descentralización y regionalización, algo que como Comité Olímpico celebramos y que puede traer grandes beneficios al deporte de alto rendimiento en el mediano plazo", explicó Mujica.

Mujica, además, precisó que, ante el interés formal del Biobío por organizar los Odesur, el COCH deberá "preparar un documento formal de postulación que cumpla con todos los requisitos que se nos presenten en el cuaderno de cargos".

"Este es un trabajo que requerirá a muchas personas e instituciones, incluyendo por supuesto al Ministerio del Deporte y el IND. Esperamos tener buenas noticias en los próximos meses", agregó el Presidente del COCH.