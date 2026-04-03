El baloncesto chileno dirá presente en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El Comité Olímpico Internacional confirmó la clasificación de la selección chilena femenina U17 en la disciplina del baloncesto 3x3 para los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Esta será la primera vez en que el baloncesto nacional estará presente en la competencia, logro que se sustentó por el destacado posicionamiento internacional de Chile a nivel femenino en la disciplina, ubicándose actualmente en el tercer puesto del ranking mundial y como Top 1 de América en categoría juvenil.

Karin Heerwagen, presidenta de la Federación de Baloncesto de Chile, se refirió a la histórica clasificación: "Llegar a los Juegos Olímpicos de la Juventud no es solo competir al más alto nivel; es llevar consigo la ilusión de miles de niñas, es representar con orgullo nuestros colores, nuestra identidad y nuestra historia", comentó.

Por su parte, Gustavo Vega, Head Coach de las selecciones nacionales de 3x3, valoró la clasificación y destacó el trabajo detrás del logro.

"Es una clasificación que nosotros estábamos esperando producto de nuestro ranking. Este es un tremendo logro, el que se debe al gran trabajo que se viene realizando con la Federación, pero también es gracias al compromiso de las jugadoras que se van dedicando a esta especialidad", dijo.