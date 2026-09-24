Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y bruma
Santiago18.2°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

Andraz Echeverría ganó el kayak y logró el 36° oro para el Team Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El deportista nacional se impuso en la especialidad slalom paralelo.

Andraz Echeverría ganó el kayak y logró el 36° oro para el Team Chile
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El kayakista nacional Andraz Echeverría ganó la 36ª medalla de oro para el Team Chile en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 luego de adjudicarse la prueba slalom paralelo.

Echeverría ya había sido el mejor en las clasificatorias de ayer miércoles, y este jueves superó en la final al brasileño Murillo Sorgetz tras dos mangas.

Esta es la segunda presea dorada del kayakismo nacional en estos Juegos luego de lo hecho por Jesús Martínez en la contrarreloj del kayak cross.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada