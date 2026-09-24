Andraz Echeverría ganó el kayak y logró el 36° oro para el Team Chile

El kayakista nacional Andraz Echeverría ganó la 36ª medalla de oro para el Team Chile en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 luego de adjudicarse la prueba slalom paralelo.

Echeverría ya había sido el mejor en las clasificatorias de ayer miércoles, y este jueves superó en la final al brasileño Murillo Sorgetz tras dos mangas.

Esta es la segunda presea dorada del kayakismo nacional en estos Juegos luego de lo hecho por Jesús Martínez en la contrarreloj del kayak cross.