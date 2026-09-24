"EE.UU. hace bullying si no lo sigues": Economistas debaten sobre adhesión al Escudo de las Américas

En El Primer Café, economistas debatieron sobre la decisión del gobierno de José Antonio Kast de sumarse al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Estados Unidos y que puede tener una serie de implicaciones en materia geopolítica.

El economista Rodrigo Wagner, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, planteó que "Estados Unidos no quiere que ciertos servicios digitales directos sean controlados directamente por China, sin pasar por otras etapas. Si eso va a ocurrir, a veces es mejor saberlo desde el principio para no terminar en problemas diplomáticos al final".

"Hay que entender la situación, yo no estoy muy de acuerdo con la firma, el protocolo, la forma en que se hizo es muy distinto a cuando uno firma un tratado, pero también el presidente de Estados Unidos hace bullying si tú no le sigues, entonces habría tirado un par de aranceles, cinco puntos más, si son expertos del bullying", recalcó.

Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros de la U. de Los Andes, manifestó que "el aspecto más positivo para Chile de esta firma es en materia de seguridad y control del crimen organizado, porque ya queda bastante claro que Chile tiene capacidades de inteligencia que están siendo insuficientes, y además este tema es transnacional, por lo que esa cooperación yo la veo como un aspecto positivo y necesario".

"Chile tiene un equilibrio muy complejo, porque nuestros dos principales socios comerciales son las cabezas del conflicto geopolítico. Entonces ahí es donde están los riesgos y el cuidado en que va a tener que manejarse Chile en esta materia", puntualizó.

Para Rodrigo Echecopar (FA), "hay un problema de comunicación, que obviamente genera desconfianza, suspicacias, porque el comunicado que sacó Cancillería estuvo enfocado en crimen organizado (...) después se ve contrastado con este comunicado mucho más largo del Departamento de Estado de Estados Unidos, que demuestra que tiene un alcance bastante mayor".

"Son señales erróneas, donde pareciera ser que la afinidad ideológica está pesando más que los intereses de Chile, que han estado anclados en una tradición más larga que este gobierno. Es una expresión de cómo se lleva la batalla cultural en el campo de las relaciones internacionales, que no sirve a los intereses de Chile, sino que todo lo contrario", dijo.

Finalmente, la economista Macarena García (LyD) comentó que "no hay que dejar fuera el tema de seguridad, porque a estas alturas tiene un impacto económico relevante. Hasta el minuto no hay nada claro, si efectivamente va a ser muy restrictivo, poco restrictivo, qué nos impone. Yo creo que en eso hay que imponer los límites y eso hay que hablarlo internamente".

"No puede haber sesgos, no puede haber discriminación en contra de otros países que piensan distinto, hay que tener una mirada más integral. No podemos pelearnos ni con uno ni con otro", sentenció.