Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.1°
Humedad21%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

Catalina Vidaurre ganó el primer oro de Chile en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Además, la nacional Florencia Monsalvez logró la medalla de plata.

Catalina Vidaurre ganó el primer oro de Chile en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe
 Sebastián Miranda / Team Chile
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras la obtención de cuatro bronces en la primera jornada de competencias, el Team Chile celebró su primera medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, con Catalina Vidaurre al frente del podio femenino del mountainbike cross-country.

Vidaurre ganó el primer puesto este lunes con un tiempo de una hora, 14 minutos y 50 segundos, mientras que la plata quedó en manos de la nacional Florencia Monsalvez, a un minuto y 12 segundos.

Monsalvez logró una estrecha ventaja respecto a la brasileña Karen Olimpio, quien cerró el podio a +1:29.

Gracias a estas preseas Chile saltó momentáneamente al cuarto puesto del medallero, que lidera Brasil con 29 metales (14 oros, ocho platas y siete bronces).

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada