Catalina Vidaurre ganó el primer oro de Chile en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe

Tras la obtención de cuatro bronces en la primera jornada de competencias, el Team Chile celebró su primera medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, con Catalina Vidaurre al frente del podio femenino del mountainbike cross-country.

Vidaurre ganó el primer puesto este lunes con un tiempo de una hora, 14 minutos y 50 segundos, mientras que la plata quedó en manos de la nacional Florencia Monsalvez, a un minuto y 12 segundos.

Monsalvez logró una estrecha ventaja respecto a la brasileña Karen Olimpio, quien cerró el podio a +1:29.

Gracias a estas preseas Chile saltó momentáneamente al cuarto puesto del medallero, que lidera Brasil con 29 metales (14 oros, ocho platas y siete bronces).