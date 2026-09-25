Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago17.6°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

Chile dominó la escalada de los Sudamericanos con oros de Joaquín Urrutia y Martina Castro

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Además, la delegación nacional obtuvo dos bronces.

Chile dominó la escalada de los Sudamericanos con oros de Joaquín Urrutia y Martina Castro
 Oscar Muñoz / Team Chile
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Team Chile tuvo una gran jornada en la escalada de velocidad de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, con la medalla de oro tanto en la competencia masculina como femenina.

Joaquín Urrutia ganó con 36 puntos, superando al brasileño Felipe Ho (29). El chileno Dante Caballero ganó el bronce con 28 unidades, mientras que el nacional Benjamín Vargas remató quinto (24).

Luego vino el turno de la acción femenina, donde Martina Castro igualó en tops con la brasileña Anja Kohler (4:52). El oro quedó en manos de la chilena gracias a su tiempo de 4:29; 23 segundos menos que Kohler.

Aquella final también tuvo bronce nacional, con Matilde Cabezas cerrando el podio al totalizar 36 puntos. Muykuay Silva acabó en el sexto lugar (27).

En una fructífera jornada, que trajo varios oros prácticamente en simultáneo, el Team Chile suma 45 oros, 55 platas y 7 bronces; a un triunfo de Venezuela, que ocupa el cuarto lugar del medallero.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada