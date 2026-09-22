Claudio Romero se alzó como bicampeón de los Juegos Sudamericanos

El discóbolo nacional Claudio Romero le brindó al atletismo chileno su primera medalla de oro en el marco de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026 al imponerse este martes con solidez en el lanzamiento del disco.

El deportista nacional realizó en su tercer intento un lanzamiento de 65,33 metros, marca que además le permite imponer un nuevo récord para la competencia, superándose a sí mismo luego de que en Asunción 2022 también se subiera a lo más alto del podio con 64,99 metros, logrando así el bicampeonato en la prueba.

Romero superó con creces al brasileño Wellington Fernandez, quien fue segundo con 61,18 metros.

Además, esta presea dorada es la 30ª del Team Chile en la cita polideportiva y de paso selló su clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.