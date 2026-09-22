Republicanos y homenaje a Orlando Letelier: buscaba "generar fricción"

El oficialismo impidió el lunes que la Cámara de Diputadas y Diputados realizara un minuto de silencio en homenaje al excanciller Orlando Letelier y su colaboradora estadounidense Ronni Moffitt, asesinados hace 50 años en Washington por orden del dictador Augusto Pinochet.

Durante la sesión, el diputado del Frente Amplio Gonzalo Winter solicitó realizar el homenaje en la Sala, pese a que previamente había sido desestimado en el chat de los comités, instancia mediante la cual deben tramitarse este tipo de peticiones, según el reglamento de la Corporación.

Ante la solicitud de Winter, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI), consultó a los parlamentarios presentes si existía acuerdo para efectuar el minuto de silencio, lo que fue rechazado por la bancada oficialista.

En El Primer Café, el diputado republicano Agustín Romero defendió la negativa y acusó a Winter de intentar provocar una confrontación en la Sala.

"Se solicitó este minuto de silencio, pero se solicitó con su qué, sabiendo perfectamente que había una solicitud pedida por los comités que se tenía que tramitar como corresponde, pero esto ya es común en el diputado Winter, que hace estas solicitudes sabiendo que se van a oponer, en el fondo para confrontar", sostuvo.

Romero sostuvo que la petición de Winter buscaba "generar fricción" en la Cámara, afirmando que se enfrentaron a dos alternativas: "o agachábamos el moño, nos quedábamos callados y nos cancelábamos, o definitivamente decíamos que se respete el reglamento, se pida por los comités y que se haga como corresponde cualquier tipo de conmemoración".

"Nosotros nos opusimos a que no se tramite en la forma que corresponda", remarcó y agregó: "Esto se tramita como corresponde y, si se da el minuto de silencio, ahí vemos si nosotros participamos o no".

Consultado directamente sobre si habría adherido al homenaje en caso de que hubiese sido solicitado de acuerdo con el procedimiento reglamentario, Romero respondió: "No tengo por qué estar en contra. Ahora, no sé si hubiera participado o no".

"¿Cuál es el interés que tienen de verme a mí, por ejemplo, en estos actos? Si los actos de conmemoración, de recuerdo, son de un grupo. Y por lo tanto, que participen los que quieran. ¿Por qué tienen que obligar al resto a tener que someterse a lo que quiere una minoría en la Cámara de Diputados? Perdónenme, nosotros somos la bancada más grande, no tenemos por qué someternos a lo que quiera la minoría", enfatizó.

Pardo: "Yo habría participado"

El diputado de Renovación Nacional Luis Pardo coincidió con Romero en que la solicitud fue presentada de manera inadecuada, aunque aseguró que él sí habría participado en el minuto de silencio.

Sin embargo, sostuvo que la petición fue formulada "en forma provocativa, fuera de protocolo", porque estas solicitudes habitualmente "se tramitan a través de los comités".

Carmona: La Cámara privilegió la forma por sobre el contenido

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, reconoció que el reglamento exige presentar con anticipación las solicitudes de minutos de silencio, pero cuestionó que el oficialismo se aferrara al procedimiento frente a la relevancia del homenaje.

"Enfrentado al hecho de qué se trataba este minuto de silencio, enfrentado a que además era coincidente con la fecha exacta de su asesinato, enfrentado al que el Presidente está ahora en Estados Unidos, enfrentado a que la CIA desclasificó los archivos que hacen responsable a la DINA y al dictador Pinochet del asesinato de Orlando Letelier, uno tiene que discernir políticamente", afirmó.

A juicio de Carmona, negarse al homenaje porque Winter hizo la solicitud a última hora y de manera provocativa significa "dejarme llevar por la forma y no atender el contenido".

Vodanovic calificó de "patética" la explicación

Más dura fue la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien calificó de "patética" la explicación entregada por el oficialismo.

"Creo que es patética la explicación y la performance de la Cámara de Diputados frente no a un hecho histórico como aquí se señala, sino frente a la conmemoración del asesinato de un excanciller en la capital de Estados Unidos", manifestó.

La senadora sostuvo que el crimen "tiene que ser condenado" y acusó a la derecha de abordar el caso con liviandad.

"Creo que es ofensiva la liviandad con que lo toma la derecha. Y para mí es una demostración de que no hay un compromiso real con el respeto y la promoción de los derechos humanos", afirmó.

El crimen de Letelier y Moffitt

Orlando Letelier y Ronni Moffitt fueron asesinados en Washington, Estados Unidos, el 21 de septiembre de 1976, mediante la detonación de una bomba instalada en el automóvil del excanciller.

El crimen fue ordenado por el dictador Augusto Pinochet y ejecutado por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), según concluyó un informe elaborado por la CIA.

El lunes, el Gobierno, representado por el canciller Francisco Pérez Mackenna, rindió homenaje a la memoria de Letelier en la capital estadounidense.

La conmemoración incluyó una ofrenda floral en el memorial ubicado en el lugar donde ocurrió el atentado y un acto en la residencia del embajador de Chile en Estados Unidos, Andrés Ergas, donde se encuentra otro memorial dedicado al exministro y diplomático.