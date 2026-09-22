¿"Piñerizar" la economía? Las recetas que resurgen ante el desempleo

Las medidas aplicadas por gobiernos anteriores volvieron al debate político como posibles herramientas para enfrentar la crisis del empleo, luego de que Renovación Nacional propusiera recuperar políticas utilizadas durante la segunda Administración de Sebastián Piñera.

La colectividad planteó reactivar los subsidios directos al empleo y el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), iniciativas cuyo costo fiscal bordearía los 1.000 millones de dólares.

El diputado de RN Diego Schalper resumió la propuesta como la necesidad de "piñerizar" las decisiones económicas, mientras la presidenta de la colectividad, Andrea Balladares, pidió al Ejecutivo "meterse la mano al bolsillo" para responder a la emergencia laboral.

En El Primer Café, representantes de RN, el Partido Republicano, el Partido Socialista y el Partido Comunista coincidieron en la necesidad de implementar medidas inmediatas, aunque exhibieron diferencias respecto de las fórmulas para recuperar el empleo.

Pardo: "Hoy día no podemos esperar un año"

El diputado de Renovación Nacional Luis Pardo relativizó la expresión "piñerizar" y puso el foco en las propuestas elaboradas por exministros y especialistas vinculados a su partido.

"Más que 'piñerizar', se trata de que hoy día vivimos una emergencia laboral que descansa en todo un proceso, y por lo tanto, invertir hoy día en subsidios directos al empleo, que es lo que sabemos que funciona, invertir también en un régimen diferenciado para mejorar la empleabilidad de jóvenes y mujeres, son medidas que el gobierno puede adoptar pese a la estrechez fiscal", sostuvo.

Pardo advirtió que los resultados de las reformas estructurales promovidas por el Ejecutivo no serán inmediatos y defendió la aplicación de políticas que permitan responder a la contingencia.

"Hoy día no podemos esperar un año para que el empleo siga cayendo y las familias sigan viviendo la angustia del desempleo", enfatizó.

Vodanovic: También se podría "bacheletizar" o "laguizar"

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, coincidió con Renovación Nacional en la necesidad de adoptar medidas inmediatas y acusó al Gobierno de actuar con "indolencia" y desconexión frente a la situación económica de las familias.

"Este gobierno es refundacional. Entonces, las cosas que antes se hicieron no las hacen y quieren inventar la rueda, en circunstancias de que la rueda ya existe", cuestionó.

La senadora sostuvo que las propuestas de RN apuntan en una dirección similar a medidas impulsadas por su sector, pero rechazó atribuir este tipo de políticas exclusivamente al expresidente Piñera.

"Yo creo que es una buena cuña. Yo también podría decir 'bacheletizemos' o 'laguizemos'", respondió.

"La verdad es que, como digo, siempre los gobiernos en políticas y en ciclos económicos complejos han tenido que tomar posición y tomar políticas importantes para poder ir en apoyo de la gente. Eso no es algo que haya inventado el Presidente Piñera, no es algo que haya inventado ningún presidente en particular, sino que son políticas históricas que responden a ciclos económicos complejos como el que estamos viviendo", argumentó.

Vodanovic llamó al Ejecutivo a abandonar la idea de que sus autoridades son las únicas que saben cómo enfrentar la situación y las instó a "salir un poquito a la calle y pensar en políticas prácticas".

Romero: "Piñericemos" lo que sea necesario

El diputado republicano Agustín Romero descartó que la propuesta revele una disputa dentro de la coalición de Gobierno y afirmó que debe ser analizada de buena fe, considerando la situación de las familias afectadas por el desempleo.

El parlamentario advirtió que la responsabilidad fiscal sigue siendo relevante, pero sostuvo que este principio no puede transformarse en "inmovilismo".

"Si hay una buena medida focalizada que no genere mayor gasto en forma permanente, que no se transforme en agrandar al chancho que es el Estado que finalmente se consume todos los recursos de los chilenos, pero permite obviamente paliar una situación de emergencia, yo estoy absolutamente de acuerdo con que se analice esto", señaló.

Consultado sobre si le incomodaba el llamado a "piñerizar" la economía, Romero respondió: "No, tampoco me molesta 'laguizar' por ejemplo las concesiones. Ojalá tengamos hartos Ricardo Lagos privatizando carreteras porque esa yo creo que fue la fórmula que a Chile le hizo tener mejor infraestructura".

"Si va a traer empleo para los chilenos, 'piñericemos' todo lo que haya que 'piñerizar'. No me voy a poner a pelear por el término, todo lo contrario", añadió.

Carmona apuesta por la inversión pública

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, planteó una fórmula diferente y puso el foco en garantizar los ingresos de los trabajadores para estimular la actividad económica.

A su juicio, la crisis requiere políticas de corto plazo que permitan una recuperación más rápida mediante inversión estatal, especialmente a través de obras públicas y la finalización de proyectos de infraestructura sanitaria y educacional.

"Todo lo que sea hacer caminar la economía por la vía de inyectarle un incentivo tiene que ser bienvenido", sostuvo.

Carmona aseguró que no existe una herramienta con un efecto más significativo que las políticas públicas destinadas a invertir en infraestructura y reactivar la economía.

El debate ocurre mientras el Gobierno implementa un paquete de medidas para promover la generación de puestos de trabajo y enfrenta cuestionamientos sobre la capacidad de los subsidios para resolver una crisis que afecta a cerca de un millón de personas.