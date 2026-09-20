¡Con 29 oros! Las medallas del Team Chile en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026

El Team Chile cosecha sus medallas en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, Argentina.

La delegación nacional lleva 91 medallas en total, con 29 oros, 28 platas y 34 bronces, ocupando el cuarto lugar del medallero.

Líder es Brasil, con 71 oros y 177 medallas en total.

- Revisa las preseas del Team Chile:

🥇 Medallas de oro:

Catalina Vidaurre - Mountain Bike Cross-country

Angel Inostroza - eSports (Assettto Corsa GT)

(Assettto Corsa GT) Aranza Villalón - Ciclismo en ruta (contrarreloj individual)

(contrarreloj individual) Josefa Ramos Mondaca - Patinaje artístico (programa libre femenino)

(programa libre femenino) Joaquín Alvarez - Gimnasia artística (anillas)

(anillas) Elías Ardiles - Natación (100 metros mariposa)

(100 metros mariposa) Melita y Antonia Abraham - Remo (W2)

(W2) Andoni Habash y Alfredo Abraham - Remo (M2X)

(M2X) Team Chile - Remo (Ocho con timonel femenino)

(Ocho con timonel femenino) Andree Buc - Triatlón

Arantza Inostroza, Katina Proestakis, Liza Montecinos y Rafaela Santibáñez - Esgrima (Florete equipos femenino)

(Florete equipos femenino) César Abaroa y Marcelo Poo - Remo (M2)

(M2) Antonia Liewald - Remo (1XWL)

- (1XWL) Melita Abraham, Antonia Abraham, Isidora Niemeyer y Emily Serandour - Remo (W4)

(W4) Franca Martini y Rodolfo Gálvez - Bochas (Raffa volo mixto)

(Raffa volo mixto) Franco Barbano - Bochas (Volo tiro progresivo)

- (Volo tiro progresivo) Leopoldo Alarcón, David Alarcón, Gustavo Alarcón y Vicente Oteyza - Esgrima (equipo de florete)

(equipo de florete) Antonia Abraham, Melita Abraham, Victoria Hostetter y Christina Hostetter - Remo (W4X)

(W4X) Trinidad y Soledad García - Natación artística (Dueto femenino)

(Dueto femenino) Theodora Garrido y Nicolás Campos - Natación artística (Dueto mixto)

(Dueto mixto) Thomas Briceño - Judo (-100 kilos)

(-100 kilos) Team Chile - Vóleibol femenino

Martín Labra - Esquí náutico (Overall)

(Overall) Gustavo Kertschmer - Esquí náutico (Slalom)

(Slalom) Mateo Garín - Ecuestre (Concurso completo)

(Concurso completo) Martín labra - Esquí náutico (Figuras)

(Figuras) Team Chile - Natación artística (Equipo mixto)

(Equipo mixto) Agustina Varas - Esquí náutico (Salto)

(Salto) Jacob Decar, Martín Mancilla, Diego Rojas y Luciano Carrizo - Ciclismo de pista (Persecución por equipos)

🥈 Medallas de plata:

Florencia Monsalvez - Mountain Bike Cross-country

Macarena García - Halterofilia (49 kilogramos)

(49 kilogramos) Catalina Lorca - Patinaje de velocidad (1.000 metros)

(1.000 metros) Team Chile - Natación (4x100 metros combinado)

(4x100 metros combinado) Macarena Pérez - Ciclismo BMX (Freestyle)

(Freestyle) Kristel Köbrich - Natación (1.500 metros estilo libre)

(1.500 metros estilo libre) Edhy Vargas - Natación (200 metros espalda)

(200 metros espalda) César Abaroa, Ignacio Abraham, Marcelo Poo y Nahuel Reyes - Remo (M4)

(M4) Francisca Crovetto - Tiro Skeet

Mateo Mendoza - Triatlón

Rodolgo Gálvze y Sabrina Polito - Bochas (Petanca mixta)

(Petanca mixta) Team Chile - eSports (Valorant)

(Valorant) Victoria y Christina Hostetter - Remo (W2X)

(W2X) Analía Fernández, Marianne Frindt, Paula Vásquez y Arantza Inostroza - Esgrima (Equipo de espada)

(Equipo de espada) Andoni Habash - Remo (M1X)

(M1X) Alfredo Abraham, Ignacio Abraham, César Abaroa y Francisco Lapostol - Remo (M4X)

(M4X) Team Chile - Remo (Ocho con timonel mixto)

(Ocho con timonel mixto) Tomás Gana - Golf

Daniel Vidal - Tiro (Rifle de aire 10 metros)

(Rifle de aire 10 metros) Dominga Jacome, Mateo Mendoza, Rafaela Capó y Diego Moya - Triatlón (Relevos mixtos)

(Relevos mixtos) Francisco Solis - Judo (+100 kilos)

- (+100 kilos) Agustina Varas - Esquí náutico (Overall)

- (Overall) Trinidad Espinal - Esquí náutico (Slalom)

(Slalom) Matías González - Esquí náutico (Figuras)

(Figuras) Ignacia Holscher - Wakeboard

Emile Ritter - Esquí náutico (Salto)

(Salto) Virginia Jiménez - Lucha libre (68 kilos)

(68 kilos) Scarlett Cortés, Javiera Garrido, Maite Ibarra y Aranza Villalón - Ciclismo de pista (Persecución por equipos)

🥉 Medallas de bronce: