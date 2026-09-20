Un balance positivo dejó las cuatro jornadas de celebración dieciochera en la "Gran Fonda de Chile" en el Parque O'Higgins, recinto que congregó a cerca de 140mil personas y consolidó números alegres tanto para la organización como para los locatarios.

A pesar del complejo contexto económico, los fonderos valoraron el poder adquisitivo y el dinamismo observado en el recinto municipal capitalino. La visión fue ratificada por otras trabajadoras y trabajadores de las cocinerías, quienes destacaron que el flujo de asistentes fue incesante en comparación con versiones pasadas.

Las tradicionales fondas del Parque O'Higgins cuentan con una concesión otorgada por la Municipalidad de Santiago por un período de cuatro años, siendo esta versión la segunda bajo dicha administración.

"A diferencia del año pasado, nosotros hemos hecho un muy buen análisis y un muy buen balance. Vino mucha gente. Queremos llevar la fiesta del Parque O'Higgins al siguiente nivel, de alguna manera consagrar y transformarla en un gran festival, como una especie de Lollapalooza criollo", señaló el director general de la "Gran Fonda de Chile", Alejandro Arriagada.

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