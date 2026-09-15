¿Cuándo y dónde ver a La Roja Sub 20 ante Panamá en los Juegos Sudamericanos 2026?

La selección chilena sub 20, dirigida por Sebastián Miranda, se estrenará este miércoles en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, enfrentando a Panamá en la ciudad de Rosario.

El partido está programado para las 15:00 horas (18:00 GMT) en el Estadio "Marcelo Bielsa" y tendrá transmisión por TV abierta, en la señal de TVN.

La Roja Sub 20, representante del Team Chile, enfrentará a Panamá en la primera fecha del Grupo A, que también integran Colombia y Perú.

Colombianos y peruanos jugarán en el primer turno de la jornada, a las 10:00 horas (13:00 GMT).

Tras la fase grupal se disputarán las semifinales, instancia donde jugarán sólo los dos mejores de los Grupos A y B.

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