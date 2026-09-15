¿Cuándo y dónde ver a La Roja Sub 20 ante Panamá en los Juegos Sudamericanos 2026?
El equipo de Sebastián Miranda jugará por el Grupo A del torneo.
El equipo de Sebastián Miranda jugará por el Grupo A del torneo.
La selección chilena sub 20, dirigida por Sebastián Miranda, se estrenará este miércoles en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, enfrentando a Panamá en la ciudad de Rosario.
El partido está programado para las 15:00 horas (18:00 GMT) en el Estadio "Marcelo Bielsa" y tendrá transmisión por TV abierta, en la señal de TVN.
La Roja Sub 20, representante del Team Chile, enfrentará a Panamá en la primera fecha del Grupo A, que también integran Colombia y Perú.
Colombianos y peruanos jugarán en el primer turno de la jornada, a las 10:00 horas (13:00 GMT).
Tras la fase grupal se disputarán las semifinales, instancia donde jugarán sólo los dos mejores de los Grupos A y B.
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