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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

¿Cuándo y dónde ver a La Roja Sub 20 ante Panamá en los Juegos Sudamericanos 2026?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo de Sebastián Miranda jugará por el Grupo A del torneo.

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La selección chilena sub 20, dirigida por Sebastián Miranda, se estrenará este miércoles en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, enfrentando a Panamá en la ciudad de Rosario.

El partido está programado para las 15:00 horas (18:00 GMT) en el Estadio "Marcelo Bielsa" y tendrá transmisión por TV abierta, en la señal de TVN.

La Roja Sub 20, representante del Team Chile, enfrentará a Panamá en la primera fecha del Grupo A, que también integran Colombia y Perú.

Colombianos y peruanos jugarán en el primer turno de la jornada, a las 10:00 horas (13:00 GMT).

Tras la fase grupal se disputarán las semifinales, instancia donde jugarán sólo los dos mejores de los Grupos A y B.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.

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