El remo sumó dos oros para el Team Chile en los Sudamericanos de Santa Fe

El remo chileno demostró que es una potencia a nivel continental luego de que conquistar este martes dos medallas de oro y una de plata en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026, lo que se suma a lo hecho más temprano por las hermanas Abraham.

La primera de ellas llegó gracias a lo hecho por Alfredo Abraham y Andoni Habash, quienes se impusieron de principio a fin en la regata del dos pares de remos con un tiempo total de 5'58"39, superando en más de cuatro segundos a sus escoltas uruguayos.

Luego, vino el turno del ocho con timonel donde Melita Abraham, Antonia Abraham, Victoria Hostetter, Christina Hostetter, Isidora Niemeyer, Antonia Liewald, Josefa Yáñez, Emily-Louise Serandour y timoneado por Josefa Ceballos se quedaron con la presea dorada gracias a una impecable carrera.

Las nacionales pararon el cronómetro cuando este indicaba 5'53"08, venciendo al equipo brasileño por más cuatro segundos.

La cosecha no paró ahí, puesto que Ignacio Abraham, César Abaroa, Nahuel Reyes y Marcelo Poo se adjudicaron la plata en cuatro sin timonel luego de perder por apenas 1"93 ante la embarcación de Uruguay.

Con esto, el remo nacional cosechó tres oros y una plata, quedando en el primer lugar del medallero particular.

Además, el Team Chile llegó a nueve medallas de oro, ocho de plata y 13 de bronce para llegar a 30 preseas y ubicarse momentáneamente en la cuarta posición del medallero general.