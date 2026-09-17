El Team Chile conquistó un nuevo oro en los Juegos Sudamericanos con gran triunfo en la esgrima

El Team Chile conquistó una nueva medalla de oro en los Juegos Sudamericanos, la número 17 en Santa Fe, después de un gran triunfo este jueves en la final masculina de equipos de florete en la esgrima.

Leopoldo Alarcón, David Alarcón, Gustavo Alarcón y Vicente Otayza celebraron con todo al vencer por 45-30 al cuarteto de Brasil, compuesto por Dominic Jackson, Guilherme Amaral, Paulo Guerra y Pedro Marostega.

Con la victoria, el Team Chile llegó a 17 medallas de oro en Santa Fe, con 55 preseas en total, ubicándose en el cuarto lugar del medallero.

Del total de medallas, seis corresponden a la esgrima: Dos de oro, una plata y tres bronces.