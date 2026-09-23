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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

El Team Chile cosechó otras tres medallas de plata en los Sudamericanos de Santa Fe

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El tenis de mesa, el kayak y el ciclismo se subieron al podio.

El Team Chile cosechó otras tres medallas de plata en los Sudamericanos de Santa Fe
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El Team Chile mantuvo su exitosa cosecha de medallas en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026 luego de sumar otras tres preseas de plata y una de bronce en las distintas finales que se han disputado este miércoles.

La primera presea de argento llegó en el kayak luego de lo hecho por Florencia Aguirre, quien en el slalom logró el segundo lugar con un tiempo de 43"58 y solo fue superada por la brasileña Omira Stacia.

El ciclismo nacional sumó una nueva presea tras lo realizado por Diego Rojas y Jacob Decar, quienes también ganaron la plata en la Madison.

Mientras que Daniela Ortega y Paulina Vega sumaron plata luego de perder la final del dobles femenino en el tenis de mesa.

Además, Ángel Vega, Andrés Gallardo y Tomás Peña conquistaron el bronce en la competencia por equipos de arco recurvo.

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