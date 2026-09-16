El Team Chile sumó dos nuevos oros en los Juegos Sudamericanos con triunfos en triatlón y esgrima

El Team Chile sumó dos nuevas medallas de oro en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, en Argentina, con victorias en el triatlón masculino y en la esgrima por equipos femenino.

En triatlón, el gran vencedor fue Andree Buc, quien además fue escoltado por otro atleta nacional, Mateo Mendoza, quien se quedó con la medalla de plata.

En la esgrima, fue el equipo de florete femenino el que se alzó con la victoria y se coronó bicampeón de Juegos Sudamericanos, revalidando el oro logrado en Asunción 2022.

El equipo de las chilenas estuvo compuesto por Arantza Inostroza, Katina Proestakis, Liza Montecinos y Rafaela Santibáñez, quienes vencieron por 45-33 en la final al cuarteto de Brasil.

Con estas victorias, el Team Chile llegó a 11 medallas de oro en los Juegos Sudamericanos, con 36 preseas en total.