El tenis y el lanzamiento del martillo sumaron dos nuevos oros para Chile en los Sudamericanos
La delegación nacional quedó cerca de su récord histórico a falta de un día de competencias.
La delegación nacional quedó cerca de su récord histórico a falta de un día de competencias.
El Team Chile siguió conquistando medallas de oro en la penúltima jornada de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, con victorias en el tenis de mesa y lanzamiento del martillo.
El tenis nacional se sacudió de sus complejos resultados con la victoria de Fernanda Labraña y Matías Soto en el dobles mixto, imponiéndose al dúo argentino de Luciana Moyano y Luciano Ambrogi por 6-3 y 6-2 en una hora y 11 minutos.
En dobles femenino, Jimar Gerald y Antonia Vergara se colgaron la plata luego de enfrentar a las trasandinas Luisina Giovannini y Jazmín Ortenzi, quienes cosecharon un 6-2 y 6-4.
Por su parte, los chilenos Humberto Mansilla y Gabriel Kehr hicieron el "1-2" en lanzamiento del martillo, con el oro y la plata respectivamente.
Mansilla se impuso gracias a una marca de 75 metros y 27 centímetros, mientras que Kehr logró los 75.05. El podio se cerró con los 73.46 del argentino Joaquín Gómez.
El pádel también aportó una medalla, con el segundo puesto de Kimberly Ahumada y Catalina Arancibia en el dobles femenino, que quedó en manos de las locales Victoria Vilchez y María Mosca por 6-2 y 6-3.
De esta manera, y a falta de las últimas finales del día, el Team Chile quedó momentáneamente en el quinto puesto del medallero con 47 oros, a solo uno de Venezuela y a tres del récord histórico nacional de 50 presas doradas obtenidas en Santiago 1986.