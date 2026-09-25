Contrabando mesozoico: Aduanas interceptó en San Antonio 222 fósiles marinos de 110 millones de años

La Aduana de Chile informó este viernes el hallazgo de un grupo de 222 fósiles marinos de contrabando con 110 millones de años de antigüedad, que llegaron al puerto de San Antonio, en Valparaíso, en un contenedor embarcado en China.

El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural certificó que los fósiles son originarios de Madagascar por el característico brillo de sus vetas y las siluetas de hojas en la superficie, y que corresponden al período cretácico inferior de la era Mesozoica, conocida como la 'Era de los Dinosaurios'.

Las autoridades chilenas, no obstante, aguardan por la confirmación del Gobierno malgache sobre el origen de las piezas, como parte del proceso de resguardo patrimonial y fiscalización, y ante la eventual solicitud de devolución del cargamento de contrabando.

Los fósiles de 'amonites' fueron encontrados en cajas, envueltos en papel de diario y revistas, declarados como cadenas, colgantes y adornos de vidrio de uso doméstico.

Las piezas son originales, de acuerdo con especialistas del Museo de Historia Natural e Histórico de San Antonio (MUSA), que fueron consultados por la Aduana chilena, ubicada en la zona central del país.

"Esto tiene que ver con proteger el patrimonio que está regulado por leyes especiales y que además está protegido por acuerdos internacionales tanto de la Unesco como de la Organización Mundial de Aduanas", dijo a la prensa chilena Ángelo Vergara, director de la Aduana Regional de San Antonio.

Chile protege mediante una ley sobre monumentos nacionales este tipo de piezas paleontológicas consideradas bienes de valor histórico, artístico, científico y natural, de acuerdo con las normativas nacionales.

El resguardo también es un mandato de la Convención de 1970 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que estableció medidas para prohibir e impedir la importación, exportación y la transferencia ilícita de bienes culturales.