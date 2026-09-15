Elías Ardiles conquistó medalla de oro con récord en natación en los Juegos Sudamericanos 2026

Una jornada para el recuerdo consagró al Team Chile este martes en el Centro Acuático de Rosario, ya que el nadador Elías Ardiles se quedó con la medalla de oro en los 100 metros mariposa de los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026.

El nacional completó su cometido en 51,91 segundos, registro que no solo le valió la presea más valiosa, sino que además le permitió superar la marca de Juegos Sudamericanos, de 52,26 segundos que ostentaba el venezolano Albert Subirats desde Santiago 2014.

En el podio, lo acompañaron el venezolano Manuel Díaz, quien se quedó con la plata tras marcar 52,22, y el brasileño Pedro Buch, bronce con un tiempo de 52,33.

Además, Ardiles revalidó el oro para un nadador chileno desde el conseguido en los Juegos Suramericanos de Brasil 2002, cuando Maximiliano Schnettler alcanzó este logro también en el formato individual.

Así las cosas, el Team Chile sumó la sexta presea dorada, dando un total de 25 metales en total después de que el nacional Edhy Vargas ganó medalla de plata en los 200 metros espalda.