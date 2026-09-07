Emanuelle Silva y Manuela Urroz serán los abanderados de Chile en los Juegos Suramericanos

El Comité Olímpico de Chile oficializó a los dos deportistas que tendrán el honor de portar el pabellón patrio en la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026: el patinador Emanuelle Silva y la seleccionada de hockey césped Manuela Urroz.

La elección premia la destacada trayectoria y vigencia de ambos atletas, figuras consulares del deporte chileno en el último tiempo.

Por un lado, Emanuelle Silva cuenta con un palmarés dorado que lo sitúa en la historia grande del patinaje de velocidad nacional. Múltiple campeón mundial y medallista en Juegos Panamericanos y Sudamericanos, el deportista ha mantenido una constante evolución técnica que incluso lo llevó a competir e instruirse en patinaje sobre hielo, apuntando a nuevos horizontes internacionales sin dejar de ser carta segura de medalla para Chile.

En tanto, Manuela Urroz representa más de una década de éxito y constancia al más alto nivel. Seleccionada nacional desde 2009, "Manu" ha sido pilar indiscutido y actual capitana en el histórico despegue de "Las Diablas", escuadra con la que ha conquistado preseas a nivel suramericano, panamericano e históricas clasificaciones mundialistas, posicionando al hockey chileno en el mapa global.

Los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 —que tendrán sedes compartidas entre Rosario, Santa Fe y Rafaela— comenzarán el próximo 12 de septiembre y se extenderán hasta el día 26.