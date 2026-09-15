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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

Joaquín Alvarez conquistó el quinto oro para Chile en la gimnasia artística de los Juegos Sudamericanos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El gimnasta nacional ganó la prueba de anillas en Santa Fe.

Joaquín Alvarez conquistó el quinto oro para Chile en la gimnasia artística de los Juegos Sudamericanos
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Joaquín Alvarez ganó la quinta medalla de oro para el Team Chile en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, tras imponerse en la final de las anillas en la gimnasia artística.

Alvarez tuvo una tremenda actuación y celebró el primer lugar con un puntaje final de 13.475, con dificultad 5.100 y 8.375 en ejecución, sin penalización por su presentación.

La medalla de plata quedó en manos del colombiano Angel Barajas (13.225 puntos) y el bronce fue para el argentino Daniel Villafañe (13.100).

Con el triunfo, Alvarez ganó la quinta medalla de oro para el Team Chile, sumándose a Catalina Vidaurre (Mountain Bike), Angel Inostroza (eSports), Aranza Villalón (Ciclismo en ruta) y Josefa Ramos (Patinaje Artístico).

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