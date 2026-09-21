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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

Juegos Sudamericanos: La sub 20 femenina cerró con campaña perfecta la fase grupal e irá por el oro

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco nacional jugará la final ante Venezuela.

Juegos Sudamericanos: La sub 20 femenina cerró con campaña perfecta la fase grupal e irá por el oro
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La selección chilena femenina sub 20 venció por 2-3 en un apretado partido a Paraguay para alzarse como líder invicto de la fase grupal del fútbol en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026 y ahora irá por la medalla de oro.

El elenco nacional se puso en ventaja a los 41 minutos gracias a Geraldinne Mardones, pero las guaraníes, que necesitaban de un triunfo para optar a la final, lograron el empate con tanto de Pamela Villalba (47').

El elenco de Luis Mena volvió a reaccionar y con tanto de penal de Anahís Alvarez retomó la ventaja, pero el cuadro albirrojo no se rindió y encontró una nueva paridad a los 70 gracias a Luz Paiva.

Cuando el partido se aproximaba a su final, Vaitiare Pardo puso cifras definitivas.

Con esto, Chile llegó a 9 puntos y quedó como líder del grupo, por lo que el miércoles jugará la final por el oro ante Venezuela.

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