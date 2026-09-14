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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

Juegos Sudamericanos: Macarena García ganó medalla de plata en levantamiento de pesas

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El Team Chile continuó con su cosecha en Santa Fe.

Juegos Sudamericanos: Macarena García ganó medalla de plata en levantamiento de pesas
 Santiago Bahamonde / Team Chile
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La deportista nacional Macarena García sumó una nueva medalla para el Team Chile Juegos Sudamericanos de Santa Fe, con una presea de plata en la categoría 46 kilogramos de levantamiento de pesas.

García completó un total de 157 kilogramos, con 66 en arranque y 91 en envión.

El oro quedó en manos de la colombiana Nayive Medina con un total de 173 kilos, mientras que en el cierre del podio se ubicó la peruana Faviana Gavidia, con 150.

De esta manera la delegación nacional obtuvo su segunda medalla de plata, tras la conseguida por Florencia Monsalvez a primera hora en Mountain Bike Cross-country.

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