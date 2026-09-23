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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

La polémica decisión que dejó sin oro a Chile en la madison femenina de los Juegos Odesur

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Aranza Villalón y Scarlet Cortés incluso celebraron en pantalla, pero el comité de los Juegos Sudamericanos empañó su festejo.

La polémica decisión que dejó sin oro a Chile en la madison femenina de los Juegos Odesur
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Las chilenas Aranza Villalón y Scarlet Cortés sufrieron una polémica decisión y quedaron sin medalla de oro en la prueba madison femenina del ciclismo de pista de los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, conformándose con una amarga presea de plata.

Villalón y Cortés pelearon por el podio durante toda la carrera y estaban en el segundo lugar, pero durante la competencia, los equipos de Colombia y Venezuela sufrieron una caída que cambió el orden del sprint.

Con este accidente, los organizadores penalizaron a las colombianas y la dupla chilena quedó en el primer puesto, lo que desató el festejo de Villaón y Cortés en la pista, ya que el oro estaba prácticamente definido.

Sin embargo, el comité organizador revocó su decisión y Colombia recuperó el primer lugar, manteniendo los puntos que había logrado en la prueba, y terminó desplazando nuevamente a las chilenas al segundo puesto.

Esta decisión fue confirmada en plena transmisión oficial, ante la incrédula mirada de Cortés y Villalón, quienes terminaron con la presea de plata.

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