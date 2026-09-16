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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

La Roja sub 20 debutó con contundente triunfo ante Panamá en los Juegos Sudamericanos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

En tanto, el combinado femenino de la misma categoría se estreno con triunfo sobre Uruguay.

La Roja sub 20 debutó con contundente triunfo ante Panamá en los Juegos Sudamericanos
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La selección chilena sub 20 tuvo un gran arranque en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026, ya que demostró contundencia para vencer 4-1 a Panamá en el Estadio "Marcelo Bielsa" de Rosario por la primera fecha del Grupo A.

El combinado dirigido por Sebastián Miranda impuso superioridad en el trámite y abrió la cuenta en la primera fracción mediante una conquista de Martín Mundaca (18').

Posteriormente, en el complemento vinieron los tantos de Yastin Cuevas (48') y Vicente Martínez (58') para ampliar las cifras. 

Aunque el cuadro centroamericano descontó gracias a Raheen Cuello (62'), fue Joaquín Muñoz (78') quien aseguró el resultado final con un "globito" de cabeza.

Con este resultado, Chile encabeza el grupo junto a Colombia, rival que venció a Perú por 2-0. Ahora, La Roja protagonizará el Clásico del Pacífico este próximo viernes 18 de septiembre a las 14:00 horas (17:00 GMT).

Festejo de La Roja Femenina sub 20

Por su parte, la selección chilena femenina sub 20 también debutó con una victoria por 3-1 frente a Uruguay, gracias a una anotación de Catalina Muñoz (30') y un doblete de Anaís Álvarez (82' y 90+2') tras la paridad transitoria de Oriana Tola (79').

El elenco adiestrado por Luis Mena cosechó sus primeros tres puntos en la tabla de posiciones y afrontará su segundo desafío este mismo 18 de ante Venezuela a partir de las 10:00 horas.

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