La Roja sub 20 debutó con contundente triunfo ante Panamá en los Juegos Sudamericanos
En tanto, el combinado femenino de la misma categoría se estreno con triunfo sobre Uruguay.
En tanto, el combinado femenino de la misma categoría se estreno con triunfo sobre Uruguay.
La selección chilena sub 20 tuvo un gran arranque en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026, ya que demostró contundencia para vencer 4-1 a Panamá en el Estadio "Marcelo Bielsa" de Rosario por la primera fecha del Grupo A.
El combinado dirigido por Sebastián Miranda impuso superioridad en el trámite y abrió la cuenta en la primera fracción mediante una conquista de Martín Mundaca (18').
Posteriormente, en el complemento vinieron los tantos de Yastin Cuevas (48') y Vicente Martínez (58') para ampliar las cifras.
Aunque el cuadro centroamericano descontó gracias a Raheen Cuello (62'), fue Joaquín Muñoz (78') quien aseguró el resultado final con un "globito" de cabeza.
Con este resultado, Chile encabeza el grupo junto a Colombia, rival que venció a Perú por 2-0. Ahora, La Roja protagonizará el Clásico del Pacífico este próximo viernes 18 de septiembre a las 14:00 horas (17:00 GMT).
Por su parte, la selección chilena femenina sub 20 también debutó con una victoria por 3-1 frente a Uruguay, gracias a una anotación de Catalina Muñoz (30') y un doblete de Anaís Álvarez (82' y 90+2') tras la paridad transitoria de Oriana Tola (79').
El elenco adiestrado por Luis Mena cosechó sus primeros tres puntos en la tabla de posiciones y afrontará su segundo desafío este mismo 18 de ante Venezuela a partir de las 10:00 horas.