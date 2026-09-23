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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

La Roja sub 20 iguala con Paraguay en las semifinales de los Juegos Sudamericanos 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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La selección chilena sub 20 se enfrenta este miércoles a Paraguay en las semifinales de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026.

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Paraguay 0-0 Chile. Segundo tiempo. Estadio "Marcelo Bielsa", de Rosario.

Juegos Sudamericanos • Fútbol Masculino
Semifinales
Perú 0  
Argentina 1  
Paraguay 0  
Chile 0  
Final (Medalla de oro)
Argentina -  
Por definir -  
3° Puesto (Medalla de bronce)
Perú -  
Por definir -  

Formaciones: Chile sub 20 vs. Paraguay sub 20

Chile sub 20 (DT: Sebastián Miranda) 3-5-2
12 V. Villegas
16 F. Daza
3 B. Torres [C]
5 J. Movillo
2 M. Jiménez
6 M. Sandoval
15 V. Zenteno
8 J. Muñoz
4 M. Orellana
14 V. Martínez
17 C. Rocha
Paraguay sub 20 (DT: Antolín Alcaraz) 4-3-3
7 J. Gamarra
17 P. Zarza
15 J. Bogarín
6 G. Gómez
10 E. Delmás [C]
13 T. Fernández
2 M. Giménez
3 M. Coronel
14 K. Amarilla
5 J. Buhring
1 L. Sosa
Sustituciones
Chile:
46' Cuevas Rocha
61' Soto Zenteno
70' Mundaca Martínez
Paraguay:
64' Miño Sarza
64' Vera Buhring
Tarjetas
14' Thiago Fernández (PAR) 34' Giovanni Gómez (PAR) 35' Martín Jiménez (CHI)
Detalles del encuentro
Estadio: "Marcelo Bielsa", Rosario (Argentina)
Árbitro: Yeferzon Miranda (Venezuela)

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