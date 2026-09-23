Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos
La Roja sub 20 iguala con Paraguay en las semifinales de los Juegos Sudamericanos 2026
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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La selección chilena sub 20 se enfrenta este miércoles a Paraguay en las semifinales de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026.
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Paraguay 0-0 Chile. Segundo tiempo. Estadio "Marcelo Bielsa", de Rosario.