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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

La Roja sub 20 se enfrenta a Paraguay en las semifinales de los Juegos Sudamericanos 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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La selección chilena sub 20 se enfrenta este miércoles a su similar de Paraguay en el marco de las semifinales de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026.

Sigue acá el partido

Paraguay vs. Chile. Estadio "Marcelo Bielsa", de Rosario. A las 17:00 horas.

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