Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos
La sub 20 femenina va por el oro en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Sigue el resultado del elenco nacional en Cooperativa Deportes.
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Luego de terminar invicta la fase grupal de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026, la selección chilena femenina sub 20 disputa este miércoles la final por el oro ante Venezuela.
Sigue acá el partido
Chile vs. Venezuela. Estadio Asociación Rosarina de Fútbol. A las 15:00 horas.