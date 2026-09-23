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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

La sub 20 femenina va por el oro en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

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La sub 20 femenina va por el oro en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026
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Luego de terminar invicta la fase grupal de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026, la selección chilena femenina sub 20 disputa este miércoles la final por el oro ante Venezuela.

Sigue acá el partido

Chile vs. Venezuela. Estadio Asociación Rosarina de Fútbol. A las 15:00 horas.

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