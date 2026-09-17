Las bochas le brindaron otros dos oros al Team Chile en los Sudamericanos

Las bochas le brindaron al Team Chile sumar otras dos medallas de oro en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026 luego de las victorias de Franca Martini y Rodolfo Gálvez en la categoría Raffa Volo Mixto, y de Franco Barbano, en individuales.

Martini y Gálvez fueron los primeros en celebrar al vencer a la dupla representativa de Paraguay por 12-2 en la final.

Luego vino el turno de Barbano, quien se impuso en el desempate por 47-45 al argentino Lucas Hecker, sumando el segundo oro personal de su carrera sudamericana luego de ganar el mixto en Asunción 2022.

Con esto, el Team Chile llegó a 16 medallas de oro, afianzándose en la tercera posición, con tres preseas dorada por encima de Venezuela.