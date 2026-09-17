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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

Las bochas le brindaron otros dos oros al Team Chile en los Sudamericanos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La delegación nacional llegó a las 16 preseas doradas y se afianzó en el cuarto lugar del medallero.

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Las bochas le brindaron al Team Chile sumar otras dos medallas de oro en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026 luego de las victorias de Franca Martini y Rodolfo Gálvez en la categoría Raffa Volo Mixto, y de Franco Barbano, en individuales.

Martini y Gálvez fueron los primeros en celebrar al vencer a la dupla representativa de Paraguay por 12-2 en la final.

Luego vino el turno de Barbano, quien se impuso en el desempate por 47-45 al argentino Lucas Hecker, sumando el segundo oro personal de su carrera sudamericana luego de ganar el mixto en Asunción 2022.

Con esto, el Team Chile llegó a 16 medallas de oro, afianzándose en la tercera posición, con tres preseas dorada por encima de Venezuela.

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