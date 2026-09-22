Las Diablas obtuvieron medalla de plata en el hockey césped de los Juegos Sudamericanos

La selección chilena femenina de hockey césped fue goleada 0-5 por Argentina, actual campeón mundial, en la final de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026, y se quedó con la medalla de plata en la categoría.

En el encuentro disputado en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey (ASH), el elenco nacional tuvo mayor posesión que su rival, pero sucumbió ante la efectividad de las trasandinas, que abrieron el marcador a los 5' con el tanto de Lara Casas.

Posteriormente, "Las Leonas" demostraron todo su poderío goleador y estiraron las cifras mediante las anotaciones de Pilar Palacio (27'), Catalina Andrade (28') y un doblete de Lourdes Pisthon (39', 55').

Con este resultado, Las Diablas no pudieron revalidar el título que habían logrado en Asunción 2022.

El oro quedó en manos de Argentina, y el podio lo completó Uruguay, que obtuvo el bronce tras vencer a Paraguay por el tercer lugar.