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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

Los Cóndores se quedaron con la plata en los Sudamericanos tras dura final con Argentina

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los nacionales terminaron una positiva campaña en Santa Fe.

Los Cóndores se quedaron con la plata en los Sudamericanos tras dura final con Argentina
 Santiago Bahamonde / Team Chile
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Ante un buen marco de público en Rosario, la selección chilena de rugby seven cerró su participación en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe con la medalla de plata, luego de enfrentar al local Argentina en la definición del oro.

Los Cóndores batallaron en la cancha del Hipódromo Óvalo, pero los trasandinos hicieron sentir su jerarquía con un marcador de 17-7 ante su gente.

Chile logró ponerse 7-5 arriba en el primer tiempo gracias al try de Gonzalo Lara y la posterior conversión Sebastián Bianchi. Sin embargo, el cuadro argentino respondió con firmeza para darlo vuelta en la segunda etapa.

En su camino a la final, el equipo de Nicolás Bruzzone derrotó a Brasil (24-19), Perú (34-12), Paraguay (21-17), Uruguay (19-0) y Colombia (26-14). Su única derrota en el grupo único fue justamente contra Argentina, por 26-12 en el quinto partido.

De esta manera, el Team Chile sumó su presea de plata número 29 hasta el momento, que junto a igual cantidad de oro y 37 bronces le permite ubicarse en el quinto lugar del medallero.

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