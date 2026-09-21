Director de la PDI y casos de corrupción: Nos ha golpeado como institución

El director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, se refirió a los casos de corrupción al interior de la institución, como la participación de funcionarios en una red de secuestros extorsivos, asegurando que debe caer "todo el rigor de la ley" sobre quienes vulneren la legislación.

En la Comisión de Constitución de la Cámara, Cerna dijo: "No puedo eludir que estamos en un momento que nos ha golpeado como institución, estamos dolidos. Hemos detectado y enfrentado con determinación, a través de nuestras propias investigaciones y la dirección del Ministerio Público, que personas que juraron servir a la patria están siendo investigadas por delitos graves, traición a la doctrina institucional y quebrantando el mandato legal que prometimos defender incluso con nuestra vida".

"Nuestra postura ha sido y seguirá siendo categórica: tolerancia cero a la corrupción. Sobre ellos debe caer todo el rigor de la ley", agregó.

El representante de la policía dijo que entre las acciones realizadas en la institución durante 2025 se encuentran tres mil test aleatorios de droga, los que llevaron a la baja de ocho funcionarios.

En la instancia también compareció la jefa subrogante del Ministerio Público, Carmen Gloria Wittwer, quien detalló que se han realizado 470 investigaciones administrativas en los últimos tres años, las que han terminado con 85 funcionarios removidos y 193 sanciones discuiplinarias.