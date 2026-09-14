Los primos Grimalt avanzaron a cuartos de final en los Juegos Sudamericanos

La dupla de Esteban y Marco Grimalt se instaló en los cuartos de final del vóleibol playa de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026, con un nuevo triunfo por el Grupo D.

Luego de vencer a los uruguayos Luciano Fernández y Sebastián Rubio en la jornada dominical, este lunes los Grimalt repitieron con un 2-0 ante Nicolás Llambias y Lucas Mocellini, también de Uruguay.

El binomio nacional hizo sentir su experiencia con sólidos parciales de 21-14 y 21-12 en la cancha principal de la sede Rural Picadero.

Los chilenos buscarán su paso a las semifinales este martes 15 de septiembre a las 16:00 horas, ante una dupla por definir.