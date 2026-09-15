Macarena Pérez ganó medalla de plata en el ciclismo BMX de los Juegos Sudamericanos

Macarena Pérez conquistó una medalla de plata para el Team Chile este martes en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, tras terminar en el segundo lugar en el ciclismo BMX freestyle.

Pérez tuvo un puntaje de 75, siendo superada por la brasileña Eduarda Bordignon, ganadora de la presea de oro, con 78 unidades.

El podio lo completó la colombiana Liz Villegas (73.67 puntos).

En la final masculina, en tanto, el chileno José Cedano finalizó en el cuarto lugar, con un puntaje de 88.67.

El oro fue para el colombiano Luis Rincón (96 puntos), seguido por el brasileño Gustavo Batista y el argentino Manuel Turone.

Cedano, de 29 años, tendrá algunas semanas de recuperación y preparación antes de viajar, durante las primeras semanas de octubre, a Inglaterra, donde realizará un concentrado de un mes como preparación para el Mundial de Riad, Arabia Saudita.

Luego volverá a Chile para disputar el Panamericano específico de BMX y, al día siguiente, viajará a Japón para participar en la Copa del Mundo de Sakai. Esta competencia tendrá un significado especial, ya que marcará el inicio de la sumatoria de puntos del nuevo ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.