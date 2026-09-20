Mateo Garín se coronó con el oro en el concurso ecuestre de los Juegos Sudamericanos

El equitador Mateo Garín y su binomio Dakota conquistaron la 25° medalla de oro del Team Chile en los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026, tras coronarse en el concurso completo en la competencia ecuestre.

Garín terminó como un puntaje 33.6 en el primer lugar, superando al argentino Juan Benítez y al uruguayo Federico Daners, quienes completaron el podio.

Además, en la competencia por equipos, el Team Chile también logró medalla de bronce, gracias al equipo compuesto por el propio Mateo Garín, junto a Juan Canales (y su binomio Tinquilco) y Felipe Streitt (junto a ZG Kinggraaf).

El oro por equipos quedó en manos de Brasil, y la presea plateada fue para Argentina.