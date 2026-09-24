Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos
Medallero: El Team Chile llegó a los 39 oros en Santa Fe y superó la cosecha de Asunción 2022
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Revisa las preseas obtenidas por el Team Chile.
Revisa las preseas obtenidas por el Team Chile.
El Team Chile cosecha sus medallas en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, Argentina.
La delegación nacional lleva 145 medallas en total, con 39 oros, 47 platas y 59 bronces, ocupando el quinto lugar del medallero.
Con este registro, Chile superó este jueves 24 de septiembre la cosecha de 38 oros de los Juegos de Asunción 2022.
Líder es Brasil, con 106 oros y 263 medallas en total.
- Revisa las preseas del Team Chile: