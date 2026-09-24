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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

Medallero: El Team Chile llegó a los 39 oros en Santa Fe y superó la cosecha de Asunción 2022

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa las preseas obtenidas por el Team Chile.

Medallero: El Team Chile llegó a los 39 oros en Santa Fe y superó la cosecha de Asunción 2022
 @teamchile_coch
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El Team Chile cosecha sus medallas en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, Argentina.

La delegación nacional lleva 145 medallas en total, con 39 oros, 47 platas y 59 bronces, ocupando el quinto lugar del medallero.

Con este registro, Chile superó este jueves 24 de septiembre la cosecha de 38 oros de los Juegos de Asunción 2022.

Líder es Brasil, con 106 oros y 263 medallas en total.

- Revisa las preseas del Team Chile:

🥇 Medallas de oro:

  • Catalina Vidaurre - Mountain Bike Cross-country
  • Angel Inostroza - eSports (Assettto Corsa GT)
  • Aranza Villalón - Ciclismo en ruta (contrarreloj individual)
  • Josefa Ramos Mondaca - Patinaje artístico (programa libre femenino)
  • Joaquín Alvarez - Gimnasia artística (anillas)
  • Elías Ardiles - Natación (100 metros mariposa)
  • Melita y Antonia Abraham - Remo (W2)
  • Andoni Habash y Alfredo Abraham - Remo (M2X)
  • Team Chile - Remo (Ocho con timonel femenino)
  • Andree Buc - Triatlón
  • Arantza Inostroza, Katina Proestakis, Liza Montecinos y Rafaela Santibáñez - Esgrima (Florete equipos femenino)
  • César Abaroa y Marcelo Poo - Remo (M2)
  • Antonia Liewald - Remo (1XWL)
  • Melita Abraham, Antonia Abraham, Isidora Niemeyer y Emily Serandour - Remo (W4)
  • Franca Martini y Rodolfo Gálvez - Bochas (Raffa volo mixto)
  • Franco Barbano - Bochas (Volo tiro progresivo)
  • Leopoldo Alarcón, David Alarcón, Gustavo Alarcón y Vicente Oteyza - Esgrima (equipo de florete)
  • Antonia Abraham, Melita Abraham, Victoria Hostetter y Christina Hostetter - Remo (W4X)
  • Trinidad y Soledad García - Natación artística (Dueto femenino)
  • Theodora Garrido y Nicolás Campos - Natación artística (Dueto mixto)
  • Thomas Briceño - Judo (-100 kilos)
  • Team Chile - Vóleibol femenino
  • Martín Labra - Esquí náutico (Overall)
  • Gustavo Kertschmer - Esquí náutico (Slalom)
  • Mateo Garín - Ecuestre (Concurso completo)
  • Martín labra - Esquí náutico (Figuras)
  • Team Chile - Natación artística (Equipo mixto)
  • Agustina Varas - Esquí náutico (Salto)
  • Jacob Decar, Martín Mancilla, Diego Rojas y Luciano Carrizo - Ciclismo de pista (Persecución por equipos)
  • Claudio Romero - Atletismo (Lanzamiento del disco)
  • Daniela Ortega y Gustavo Gómez - Tenis de mesa (Dobles mixto)
  • Jesús Martínez - Canotaje Slalom (Kayak cross contrarreloj)
  • Martina Weil - Atletismo (400 metros)
  • Daniela Ortega - Tenis de mesa (Singles)
  • Valentina Barrientos - Atletismo (800 metros)
  • Andraz Echeverría - Canotaje Slalom (K1 Paralelo)
  • Valentina Toro - Karate (-55 kilos)
  • Tomás Freire - Karate (-67 kilos)
  • María José Mailliard y Paula Gómez - Canotaje (C2 500 metros)

🥈 Medallas de plata:

  • Florencia Monsalvez - Mountain Bike Cross-country
  • Macarena García - Halterofilia (49 kilogramos)
  • Catalina Lorca - Patinaje de velocidad (1.000 metros)
  • Team Chile - Natación (4x100 metros combinado)
  • Macarena Pérez - Ciclismo BMX (Freestyle)
  • Kristel Köbrich - Natación (1.500 metros estilo libre)
  • Edhy Vargas - Natación (200 metros espalda)
  • César Abaroa, Ignacio Abraham, Marcelo Poo y Nahuel Reyes - Remo (M4)
  • Francisca Crovetto - Tiro Skeet
  • Mateo Mendoza - Triatlón
  • Rodolgo Gálvze y Sabrina Polito - Bochas (Petanca mixta)
  • Team Chile - eSports (Valorant)
  • Victoria y Christina Hostetter - Remo (W2X)
  • Analía Fernández, Marianne Frindt, Paula Vásquez y Arantza Inostroza - Esgrima (Equipo de espada)
  • Andoni Habash - Remo (M1X)
  • Alfredo Abraham, Ignacio Abraham, César Abaroa y Francisco Lapostol - Remo (M4X)
  • Team Chile - Remo (Ocho con timonel mixto)
  • Tomás Gana - Golf
  • Daniel Vidal - Tiro (Rifle de aire 10 metros)
  • Dominga Jacome, Mateo Mendoza, Rafaela Capó y Diego Moya - Triatlón (Relevos mixtos)
  • Francisco Solis - Judo (+100 kilos)
  • Agustina Varas - Esquí náutico (Overall)
  • Trinidad Espinal - Esquí náutico (Slalom)
  • Matías González - Esquí náutico (Figuras)
  • Ignacia Holscher - Wakeboard
  • Emile Ritter - Esquí náutico (Salto)
  • Virginia Jiménez - Lucha libre (68 kilos)
  • Scarlett Cortés, Javiera Garrido, Maite Ibarra y Aranza Villalón - Ciclismo de pista (Persecución por equipos)
  • Los Cóndores - Rugby 7
  • Los Diablos - Hockey Césped Masculino
  • Las Diablas - Hockey Césped Femenino
  • Javiera Musalem - Atletismo (Salto largo)
  • Martina Castro - Escalada (Boulder)
  • Daniela Colilef - Ciclismo de pista (Velocidad)
  • Aranza Villalón y Scarlet Cortés - Ciclismo pista (Madison femenino)
  • Florencia Aguirre - Canotaje Slalom (Kayak Cross contrarreloj)
  • Jacob Decar y Diego Rojas - Ciclismo pista (Madison masculino)
  • Daniela Ortega y Paulina Vega - Tenis de mesa (Dobles femenino)
  • Nicolás Burgos y Gustavo Gómez - Tenis de mesa (Dobles masculino)
  • La Roja Femenina - Fútbol femenino
  • Rodrigo Rojas - Karate (Kumite +84 kilos)
  • Martín Sáenz - Atletismo (110 metros vallas)
  • Benjamín Vargas - Escalada (Boulder)
  • Laura Acuña - Atletismo (1.500 metros)
  • Joaquín Churchill - Taekwondo (-80 kilos)
  • Claudia Gallardo - Taekwondo (-67 kilos)
  • Esteban Romero y Julián Stabon - Pelota Vasca

🥉 Medallas de bronce:

  • Kristel Köbrich - Natación (800 metros estilo libre)
  • Mariano Lazzerini - Natación (100 metros estilo pecho)
  • Gabriel Reyes - Patinaje de velocidad (1.000 metros)
  • Catalina Lorca - Patinaje de velocidad (500 metros)
  • Arantza Inostroza - Esgrima (florete individual)
  • Katina Proestakis - Esgrima (florete individual)
  • Leopoldo Alarcón - Esgrima (Florete)
  • Mariano Lazzerini - Natación (200 metros estilo pecho)
  • Inés Marín - Natación (200 metros estilo libre)
  • Héctor Quintana - Ciclismo Ruta (Contrarreloj)
  • Pablo Figueroa - Gimnasia Artística (Suelo)
  • Mariano Lazzerini - Natación (50 metros estilo pecho)
  • Sergio Cares - Halterofilia (75 kilos)
  • Josué Armijo - Gimnasia Artística (Salto)
  • Héctor Flores - Tiro Skeet
  • Luciano Letelier - Gimnasia Artística (Barra fija)
  • Sabrina Polito - Bochas (Volo individual)
  • Andrews Salgado - Boxeo (+90 kilos)
  • Team Chile - Natación (4x100 combinados)
  • Team Chile - Remo (Ocho con timonel masculino)
  • Nicolás Cuevas - Halterofilia (110 kilos)
  • Alonso Bizama - Halterofilia (+110 kilos)
  • Marco y Esteban Grimalt - Vóleibol playa
  • Denisse Bravo - Boxeo (54 kilos)
  • Allyson Quevedo - Judo (-63 kilos)
  • Kobe Chávez - Judo (-60 kilos)
  • Jorge Pérez - Judo (-81 kilos)
  • Mary Dee Vargas - Judo (-48 kilos)
  • Marcela Alfaro - Judo (-47 kilos)
  • Dominga González - Esquí náutico (Overall)
  • Mateo Garín, Juan Canales y Felipe Streitt - Ecuestre (Concurso completo por equipos)
  • Dominga González - Esquí náutico (Figuras)
  • Constanza Olivares - Vela (Sunfish)
  • Martín Labra - Esquí náutico (Salto)
  • Team Chile - Balonmano femenino
  • Angel Vega, Andrés Gallardo y Tomás Peña - Tiro con arco (Equipo recurvo)
  • Brahim Alvayay - Remo Coastal (Single masculino)
  • Brahim Alvayay y Rafael Aravena - Remo Coastal (Doble masculino)
  • Joaquín Urrutia - Escalada (Boulder)
  • Martín Kouyoumdjian - Atletismo (400 metros)
  • Néstor Almanza - Lucha libre (Greco-romano 67 kilos)
  • Antonia Gallegos y Martina Inostroza - Gimnasia Rítmica
  • Valentina Ríos - Tenis de mesa (Individual)
  • Agustín Ríos - Taekwondo (Kyorugi -58 kilos)
  • José Tomás Gallegos y Matías Lacroix - Squash (Dobles)
  • Rafael Muñoz - Atletismo (800 metros)
  • Rodrigo Salgado - Racquetball (Individual)
  • Renato Bolleli - Pelota Vasca (Frontón)
  • Carla Muñoz - Racquetball (Individual)
  • Francisco Troncoso y Rodrigo Salgado - Racquetball (Dobles)
  • Florencia Aguirre - Canotaje Slalom (K1 paralelo)
  • Anahí Riveros - Escalada (Velocidad)
  • Carla Muñoz y Rodrigo Salgado - Racquetball (Dobles mixto)
  • Fernanda Aguirre - Taekwondo (+67 kilos)
  • Bárbara Huaiquimán - Karate (-61 kilos)
  • Team Chile - Equitación (Salto por equipos)
  • Rosario Valderrama y Magdalena Muñoz - Pelota Vasca (Pelota goma trinquete)
  • Daniela Castillo, Francisca Medina, Fernanda Sepúlveda, Florencia Muñoz - Canotaje (K4 500 metros)
  • Sebastián Alveal, Benjamín Cancino, Marcelo Godoy y Camilo Valdés - Canotaje (K4 500 metros)

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