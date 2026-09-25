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La formación de La Roja para afrontar su amistoso con Canadá

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Tras la última práctica en St. Louis, Nicolás Córdova alistó la más probable formación de La Roja para su primer amistoso en Norteamérica ante Canadá, este sábado 26 de septiembre a las 20:00 hora de Chile (23:00 GMT) en Toronto.

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