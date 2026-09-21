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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

Néstor Almanza ganó bronce en la lucha grecorromana de los Juegos Sudamericanos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La delegación chilena sigue sumando podios en Argentina.

Néstor Almanza ganó bronce en la lucha grecorromana de los Juegos Sudamericanos
 Josefa Cáceres / Team Chile
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Este lunes, el Team Chile festejó la medalla de bronce del Néstor Almanza en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, con una gran participación en la categoría masculina de 67 kilos de lucha grecorromana.

"Tito" debutó a primera hora con un puntaje de 10-0 sobre el boliviano Johan Sánchez y luego se impuso 8-0 ante el panameño Royglen Temple.

El nacional cayó en semifinales contra el colombiano Julián Horta (3-1), pero logró subirse al podio con un nuevo 8-0 ante Temple en la definición del bronce.

En cuanto a la final, Horta debió conformarse con la plata, pues el ecuatoriano Andrés Montaño celebró el oro.

A falta del cierre de la jornada, Chile se mantiene en el quinto puesto, elevando su cosecha total a 94 metales (29 oros, 28 platas y 37 bronces).

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