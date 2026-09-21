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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

Scarlet Cortés cayó en duro accidente en el ciclismo de pista de los Juegos Sudamericanos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Pese al fuerte episodio, que involucró a otras dos ciclistas, todas pudieron continuar en competencia.

Scarlet Cortés cayó en duro accidente en el ciclismo de pista de los Juegos Sudamericanos
 Captura (TVN)
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Este lunes, la chilena Scarlet Cortés fue parte de una fuerte caída que encendió las alarmas en plena competencia del ómnium femenino en el ciclismo de pista de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, Argentina.

Se disputaba la carrera de tempo, correspondiente a la segunda de las cuatro pruebas que componen el ómnium, cuando la brasileña Wendy Nicolle tocó con la rueda delantera la bicicleta de la argentina Julieta Benedetti.

Nicolle cayó inmediatamente y quedó en el camino de Cortés y la colombiana Lina Hernández, quienes también rodaron aparatosamente.

La prueba se detuvo inmediatamente, con varios minutos de pausa para atender a las afectadas y poner a punto la zona del velódromo donde se dio el accidente.

Pese a las muestras de dolor, principalmente de Nicolle y Cortés, ambas pudieron decir presente en la reanudación de la jornada. Posteriormente se confirmó que ninguna sufrió lesiones de gravedad.

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