Valentina Toro conquistó el oro para Chile en el karate de los Juegos Sudamericanos
La nacional volvió a brillar a nivel internacional tras superar una larga lesión.
La nacional volvió a brillar a nivel internacional tras superar una larga lesión.
La karateca Valentina Toro cerró de la mejor manera su retorno tras una compleja rotura de ligamentos, pues se consagró ganadora del oro en la categoría femenina -55 kilogramos de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, Argentina.
Toro derrotó a la venezolana Bárbara Pérez en una cerrada final, definida por un yuko a falta de dos segundos para el final. Aunque el staff de la caribeña alegó el punto a su favor, el marcador se ratificó con el 1-0 de la nacional.
El camino de la nacional inició a primera hora con un triunfo de 5-0 ante la colombiana Mariana Noreña, para luego imponerse 7-1 a la boliviana Sol Sandoval.
Poco antes, la chilena Bárbara Huaiquiman se colgó el bronce de la categoría -61 kilos, gracias a un marcador de 9-0 ante la boliviana Carla Dorado. Joaquín González quedó al borde del podio en los -75 kilos masculinos, pues cayó ante el argentino Julio Ichiki (1-0).
Así, Chile llegó momentáneamente a los 36 oros y 56 bronces, que junto a 46 platas completan 138 metales y el quinto puesto del medallero, a seis triunfos de Venezuela, cuarto con 123 medallas totales.