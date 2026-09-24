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Tópicos: Deportes | Olimpismo | Juegos Sudamericanos

Valentina Toro conquistó el oro para Chile en el karate de los Juegos Sudamericanos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La nacional volvió a brillar a nivel internacional tras superar una larga lesión.

Valentina Toro conquistó el oro para Chile en el karate de los Juegos Sudamericanos
 Josefa Cáceres (Team Chile)
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La karateca Valentina Toro cerró de la mejor manera su retorno tras una compleja rotura de ligamentos, pues se consagró ganadora del oro en la categoría femenina -55 kilogramos de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, Argentina.

Toro derrotó a la venezolana Bárbara Pérez en una cerrada final, definida por un yuko a falta de dos segundos para el final. Aunque el staff de la caribeña alegó el punto a su favor, el marcador se ratificó con el 1-0 de la nacional.

El camino de la nacional inició a primera hora con un triunfo de 5-0 ante la colombiana Mariana Noreña, para luego imponerse 7-1 a la boliviana Sol Sandoval.

Poco antes, la chilena Bárbara Huaiquiman se colgó el bronce de la categoría -61 kilos, gracias a un marcador de 9-0 ante la boliviana Carla Dorado. Joaquín González quedó al borde del podio en los -75 kilos masculinos, pues cayó ante el argentino Julio Ichiki (1-0).

Así, Chile llegó momentáneamente a los 36 oros y 56 bronces, que junto a 46 platas completan 138 metales y el quinto puesto del medallero, a seis triunfos de Venezuela, cuarto con 123 medallas totales.

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